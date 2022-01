Pogliese nuovamente sospeso dalla carica di sindaco, le reazioni della politica

"Pogliese eviti di coinvolgere ulteriormente la città nelle sue battaglie giudiziarie. Catania non ne può più di questa odissea che lo vede protagonista. È davvero troppo, lasci subito la poltrona di sindaco". È quanto sostenuto in una nota congiunta a firma delle segreterie regionale e provinciale Pd dopo che la prefettura etnea ha notificato al primo cittadino il "ritorno in vita" della sospensione dalla carica di sindaco in applicazione della legge Severino. "Il Pd regionale e provinciale lo avevano detto - prosegue la nota - anche in campagna elettorale tre anni fa e nell'ultimo anno: era un rischio per la città, un azzardo enorme che ci fosse la candidatura di una persona sotto processo per quel tipo di reato. Un rischio che la città adesso paga con un inevitabile caos".

"Non posso che esprimere un sentimento di grande amarezza per la notizia della nuova sospensione del sindaco Salvo Pogliese, il quale oltre ad essere Capo dell'Amministrazione della decima città d'Italia e coordinatore regionale del primo partito italiano, è in primo luogo una persona per bene, che con onestà e sacrificio ha dedicato la sua vita alla Sicilia e soprattutto a Catania". Ha dichiarato Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, dopo la nota della Prefettura di ieri nel comunicare che "ha ripreso la sua efficacia il decreto prefettizio originario di sospensione del 24 luglio 2020 (emanato ai sensi della legge Severino) che si esaurirà decorsi 18 mesi complessivi, al netto del periodo di sospensione".

"Ricordiamoci - ha aggiunto Cardillo - che avrebbe potuto godere dell'immunita' da parlamentare europeo ed invece nel 2018 scelse di scendere in campo per amministrare la sua Catania. E fu premiato dai catanesi. Vedremo cosa accadrà con le proposte di modifica della scelerata legge Severino e con il referendum sul tema che sara' celebrato in primavera. L'auspicio - ha concluso Cardillo - è che il sindaco possa presto tornare nel posto in cui i cittadini hanno voluto che fosse. A Salvo la vicinanza e l'ovvio sostegno mio e di tutta la comunità catanese di Fratelli d'Italia".