Quarto Municipio, Ragusa (M5S) scrive al sindaco: "Gestione dei Consigli errata"

Nervi tesi in seno al Consiglio del quarto Municipio. Il consigliere in quota M5S, Giuseppe Ragusa, ha inviato questa mattina al sindaco Enrico Trantino una lettera in cui diffida il presidente Rosario Cavallaro per non aver rispettato i regolamenti interni al Consiglio.

La polemica nascerebbe dalla richiesta di "prelievo" del terzo ordine del giorno del consigliere Giuseppe Zingale. Richiesta che sarebbe stata negata dal presidente Cavallaro senza effettuare nessuna votazione e proseguendo in ordine di convocazione, non rispettando, secondo Ragusa, i regolamenti vigenti.

"Spiace che una figura come il Presidente di Municipio, non sappia applicare i regolamenti 'attuali e superiori' - spiega Ragusa - Non fare esprimere l'aula democraticamente sulla concessione della parola di un Consigliere è inaudito. Mi affido al buon senso del sindaco di Catania e dell'ufficio di presidenza del Consiglio per regolare una gestione a oggi errata".

Il presidente della quarta circoscrizione, Rosario Cavallaro, contattato da Cataniatoday, dal canto suo però glissa, stemperando i toni e provando a spegnere le polemiche: "Prendo atto della diffida e colgo l'occasione per fare gli auguri di buon Natale al consigliere Ragusa".