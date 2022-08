Polfer, il bilancio delle attività di luglio: tre arresti, 23 indagati e circa 13mila controlli

Tre arresti, 23 indagati e circa 13mila persone controllate: questo è il bilancio dell’attività della Polizia di Stato in ambito ferroviario in Sicilia nel mese di luglio con presenze su 181 treni, 153 veicoli ispezionati e 1.181 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.

Nello scorso mese la Polfer siciliana è stata anche impegnata nelle operazioni: “Oro Rosso”, “Rail Safe Day” e “Stazioni Sicure”, disposte dal Servizio Polizia ferroviaria, su tutto il territorio nazionale, e mirate, rispettivamente, a contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, per individuare comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti e ad incrementare il livello di sicurezza negli scali.

Dieci le persone scomparse rintracciate dagli agenti della Polfer di Messina e Palermo, di cui cinque minori stranieri che, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati riaffidati alle comunità da cui si erano arbitrariamente allontanati; quattro persone con problemi psichici allontanatisi dalle comunità terapeutiche presso cui erano in cura; un ricercato per notifica atti giudiziari. Diversi gli interventi della Polfer che, unitamente anche al personale ferroviario, hanno consentito di recuperare e restituire ai legittimi proprietari documenti, denaro ed effetti personali dimenticati in ambito ferroviario.

A Palermo gli agenti hanno restituito uno zaino a un ragazzo e degli oggetti personali ad una donna, dimenticati a bordo di treni da e per l’aeroporto cittadino. Un portafogli, contenente denaro e carte di credito, è stato riconsegnato alla proprietaria che, convinta di averne subito il furto, si era presentata negli uffici della Polfer per sporgere denuncia; gli agenti, avendo intuito che non si trattasse di un reato, hanno attivato subito le ricerche, che hanno portato di lì a poco al ritrovamento del portafogli a bordo del treno con cui la donna era giunta in stazione e, nel frattempo, già trasportato al deposito locomotive. A Catania, invece, i poliziotti hanno riconsegnato a un ragazzo il cellulare che aveva dimenticato a bordo treno.