"Rail Safe Day", controlli e sanzioni nell'area della stazione

Sei multe elevate, 906 persone controllate, 75 siti ferroviari ispezionati di cui 64 stazioni: è il bilancio della quinta giornata dell'anno denominata operazione "Rail Safe Day", svoltasi lo scorso 24 aprile, in cui sono stati impegnati 68 operatori della Polizia Ferroviaria della Sicilia. In città, gli agenti della Polfer, insieme al personale della Polizia Municipale, hanno effettuato controlli nelle aree adiacenti la stazione centrale, elevando 6 sanzioni, di cui 4 al codice della strada e sottoponendo a sequestro amministrativo un ciclomotore; altre 2 sanzioni sono state combinate al titolare di un esercizio commerciale per diverse violazioni tra cui l'occupazione abusiva del suolo pubblico.