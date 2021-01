Poliambulatorio Librino, l'Usb denuncia assembramenti: "Si intervenga a tutela della salute"

Per accedere a un poliambulatorio della sanità pubblica l'assembramento sembra "d'obbligo". La denuncia è della Federazione del Sociale Usb di Catania che ha immortalato la coda all'ingresso del poliambulatorio Librino, sito nel quartiere San Giorgio. "Le immagini - dice una nota dell'Usb - non hanno bisogno di ulteriori commenti. Tocca all'amministrazione del Poliambulatorio intervenire, oltretutto siamo in zona rossa e i cittadini stanno subendo forti limitazioni. Non è accettabile questo assembramento in attesa del proprio turno".