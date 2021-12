Policlinico, i carabinieri visitano i piccoli pazienti dell’Emato-Oncologia

Accompagnato da una delegazione di militari dell’Arma, il comandante provinciale dei carabinieri di Catania, colonnello Rino Coppola, è stato accolto presso il padiglione 4 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico-San Marco” dal direttore generale dott. Gaetano Sirna, dal direttore sanitario Antonio Lazzara, dal direttore sanitario di presidio dott. Paolo Adorno e dalla direttrice del reparto di “Oncoematologia pediatrica” dott.ssa Giovanna Russo. Nell’occasione la dott.ssa Russo ha lodato l’ormai consueto appuntamento annuale tra operatori sanitari e Carabinieri che costituisce un momento di vicinanza ed attenzione nei confronti dei piccoli pazienti che, trovandosi ad affrontare un percorso difficile della loro vita, vivono un momento di spensieratezza nel ricevere i graditi gadgets. Il Colonnello Coppola ha inoltre ringraziato il personale medico per il quotidiano impegno nel fronteggiare il fenomeno pandemico in atto, evidenziando come Carabinieri e Sanità siano accomunati dall’impegno e dalla dedizione per la tutela dei cittadini operando costantemente in stato d’emergenza. Ai piccoli pazienti è stato rivolto l’augurio di pronta guarigione e di rientro presso le proprie famiglie da parte del colonnello Coppola, che ha scambiato gli auguri di buone feste con gli intervenuti.