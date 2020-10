Policlinico, si insedia il direttore generale Gaetano Sirna

Si è insediato stamani all’AOU Policlinico “G. Rodolico - S.Marco” di Catania il nuovo Direttore Generale nominato dall’Assessore alla Sanità Ruggero Razza con decreto del Presidente della Regione Siciliana Musumeci n. 613 del 29 ottobre 2020, si tratta del dott. Gaetano Sirna, designato a ricoprire l’incarico per le sue riconosciute competenze tecnico - professionali. Il Dott. Sirna non è infatti nuovo a incarichi nel settore della sanità, avendo ricoperto in passato tra l’altro la carica di Direttore Generale dell’ASP di Messina, di Commissario Straordinario dell’ASP di Catania, di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Papardo di Messina. Ad accoglierlo stamani in Azienda il Direttore Sanitario dott. Antonio Lazzara che fino a ieri ha diretto come ff l’azienda sanitaria universitaria catanese. Il Dott. Sirna all’interno dell’Azienda Policlinico ha ricoperto dall’aprile 2010 al settembre 2011 la carica di Direttore Sanitario aziendale.

