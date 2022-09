Policlinico, si insedia il nuovo comitato consultivo

Si è insediato il nuovo comitato consultivo dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico "G. Rodolico-San Marco" di Catania che resterà in carica per il triennio 2022-2024. Angelo Murgo, rappresentante della Federconsumatori provinciale Aps e Salvatore Mirabella, membro dell'Adv Come Ginestre, sono stati eletti rispettivamente presidente e vicepresidente dell'organismo aziendale. Presenti all'incontro il direttore generale Gaetano Sirna, il direttore amministrativo Rosario Fresta, il direttore sanitario Antonio Lazzara,il direttore del presidio "Gaspare Rodolico" Paolo Adorno, Pieremilio Vasta, presidente uscente del comitato.

Sono 30 le organizzazioni e associazioni di volontariato, i collegi degli ordini professionali che sono entrati a far parte del comitato consultivo aziendale, avendo risposto all'avviso pubblico di rinnovo dell'organismo, emanato lo scorso maggio, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione tra le varie organizzazioni che raggruppano gli stakeholders principali del sistema sanitario: utenti e operatori sanitari. "Credo molto - ha dichiarato Sirna - nell'importanza del comitato consultivo come interfaccia tra l'azienda ed i suoi pazienti. Ci aiuterà a migliorare i rapporti che, talvolta, risultano difficili. "Difficoltà - ha proseguito - che derivano, molte volte, dalla mancata percezione dei bisogni del cittadino, da un lato. Dall'altro, dalla non conoscenza da parte degli stakeholders, delle difficoltà del servizio sanitario causate da mancanza di risorse e organizzazione, a volte, carente. Potenziando questo rapporto si potrà migliorare l'aspetto di umanizzazione e di trasparenza che renderanno il nostro sistema credibile".

"Siamo nati ben 12 anni fa - ha ricordato Vasta - e il nostro è stato il capofila dei comitati consultivi aziendali etnei. I cittadini che noi rappresentiamo sono al centro dell'attività del servizio sanitario nazionale e ne sono anche i maggiori azionisti, quindi la nostra azione è stata e deve essere improntata al principio della sussidiarietà". "Non siamo un sindacato - ha aggiunto - affianchiamo la governance aziendale nel percorso verso il raggiungimento dei propri obiettivi, senza fare sconti a nessuno, ma con il preciso compito di fare in modo che l'azienda possa sempre assicurare efficacia, efficienza e appropriatezza nelle cure". "Questi ultimi anni sono stati molto difficili per il servizio sanitario nazionale - ha sottolineato Murgo - in cui tutti noi abbiamo smarrito tante certezze. Ringrazio tutti per la fiducia e accetto l'incarico con grande senso di responsabilità e del dovere. Lavorerò insieme a tutti i componenti del comitato, per offrire un contributo fattivo affinché l'azienda possa accogliere e soddisfare le richieste degli utenti".