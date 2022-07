Policlinico-San Marco, primo caso di vaiolo delle scimmie a Catania

Lo scorso 5 luglio, al pronto Soccorso del presidio “Rodolico” si è presentato un uomo, rientrato da poco dall’estero, con sintomi che hanno fatto subito pensare ad un sospetto caso di malattia “Vaiolo delle Scimmie”. Il paziente è stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario e trattato secondo i protocolli previsti in questi casi, fanno sapere dall'ospedale. Dopo i primi rilievi, è stato quindi trasferito e ricoverato nell’Unità operativa complessa di malattie infettive dell’ospedale San Marco, diretta dal dott. Arturo Montineri, e posto in isolamento.

"La diagnosi, relativa alla presenza di virus Monkeypox, è stata confermata solo ieri, giorno 6 luglio, da esami di laboratorio. Le condizioni cliniche del paziente sono discrete con quadro clinico tipico. Tengo a precisare – spiega il direttore Sirna- che si tratta di un caso di importazione della malattia e quindi non di contagio avvenuto nel territorio etneo. La malattia, tra l’altro, si trasmette non per via aerea, come nel caso di altri virus come il Sars-Cov2, ma per contatti stretti”.