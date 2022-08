Politiche, Potere al Popolo comincia la raccolta firme

"In Italia è in atto un'emergenza democratica. Tutti i maggiori partiti hanno fabbricato leggi antidemocratiche per impedire, a qualsiasi forza autonoma e che viene dal basso, di entrare in Parlamento". Poter al Popolo si prepara alle eleizoni nazionali per le quali si correrà alle urne il 25 settembre. "Per superare questo scoglio - si legge nel comunicato del partito che annuncia l'avvio della raccolta firme per le candidature - sarà necessario raccogliere 40mila firme in tutta Italia per la Camera dei deputati e 20mila per il Senato". A Catania la raccolta firme è iniziata il 9 agosto e continuerà nei prossimi giorni. Ogni pomeriggio, dalle 18 alle 20, la Casa del Popolo Colapesce di via Garibaldi 106, sede di Potere al Popolo, sarà aperta e sarà possibile firmare. Escluso il 14 e il 15 agosto, fino al 19 si potrà contribuire.

I banchetti saranno anche in giro per la città, nei seguenti luoghi: venerdì 12 agosto dalle 19 a piazza dei libri (Gammazita); martedì 16 agosto dalle 9.30 davanti la villa Bellini (Savia); mercoledì 17 agosto dalle 9.30 in pescheria, davanti l'ex HardRock; giovedì 18 agosto dalle 9.30 in piazza Stesicoro. A Catania, tra i nomi dei candidati spiccano quelli di Damiano Cucè (Portavoce di Potere al Popolo Catania) all'uninominale Camera Catania, Goffredo D'Antona all'uninominale Senato, Simona Suriano (deputata di Manifesta) capolista al plurinominale Camera Catania. Nel nostro Paese c'è una minoranza che diventa sempre più ricca e una maggioranza che fatica ad arrivare a fine mese, e noi vogliamo rappresentare questa maggioranza, perché lo siamo anche noi: lavoratori, giovani, donne, precari.

"Centrodestra, centrosinistra, addirittura anche i cinque stelle, hanno contribuito a questa crisi e hanno già governato! C'è bisogno di qualcosa di nuovo, di aria fresca - è la nota di Pap Catania - Per questo vogliamo presentare il progetto di Unione Popolare con Luigi De Magistris. Vogliamo portare nelle Istituzioni poche cose, semplici ma necessarie, come il salario minimo a 10 euro l'ora e il contrasto alla precarietà e il lavoro nero; la costruzione di relazioni internazionali di pace, stop immediato alle spese militari e all'invio di armi; una reale transizione ecologica, finanziamento delle rinnovabili, stop alle grandi opere inutili, tutela dei beni comuni, dall'acqua pubblica fino ai servizi essenziali di scuola e sanità. Siamo in tanti e tante a volere un cambiamento vero! Mettiamoci insieme e con coraggio miglioriamo il nostro Paese!"