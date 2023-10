Provano a rubare un'auto in centro: acciuffati dalla polizia un catanese e un tunisino

Nella notte tra domenica e lunedì agenti delle volanti hanno sorpreso due uomini in fuga dopo aver scassinato un'automobile in via Ventimiglia. A notare i ladri è stato un residente della zona che ha subito chiamato il 112. Dopo pochi minuti i poliziotti hanno beccato i ladri, poco distante dall'automobile, con in tasca un oggetto usato per infrangere il finestrino dell'auto, dei grimaldelli e un coltello. Dopo le formalità di rito i due uomini, un trentacinquenne catanese e un trentatreenne tunisino, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati in stato di libertà furto aggravato in concorso e il solo tunisino anche per il reato di porto di oggetti atti a offendere.