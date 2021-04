Controlli della polizia ad Acireale, un arresto per detenzione di stupefacente

Personale della squadra investigativa del commissariato di Acireale, nella mattinata di oggi, ha arrestato il pregiudicato S. C. classe 1987, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. L'attività di polizia giudiziaria ha origine da un’attività info-investigativa relativa agli ambienti locali del mercato al dettaglio, che ha individuato nel pregiudicato uno dei terminali dello spaccio di “cocaina”. Nell’ambito di un’operazione antidroga, i poliziotti, hanno sottoposto l'uomo a perquisizione personale rinvenendo all’interno del suo giubbotto alcune dosi di cocaina. Estesa l’attività di ricerca presso l’abitazione dell’uomo, il personale operante ha trovato altre dosi della medesima sostanza, per un totale di 7,3 grammi, un bilancino elettronico di precisione ed una modesta somma di denaro ritenuta essere il provento dell’attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Dopo gli adempimenti di rito, il 34enne è stato condotto presso la propria abitazione per rimanere ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo così come stabilito dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Catania.