Auto parcheggiata male e scatta la rissa: denunciati in 4

Sono stati denunciati in 4 (due 41enni, un 22enne e un 54enne) per il reato di rissa. Il motivo? Un'auto parcheggiata male. Ad accorgersi dell'accaduto due poliziotti intervenuti immediatamente attirati dalle urla. Il litigio sarebbe partito proprio dall'auto in sosta e si sarebbe poi esteso con l'arrivo dei parenti di uno dei due contendenti intervenuti per dare man forte al congiunto. L'intervento degli agenti ha permesso di evitare che la rissa degenerasse. I 4 erano tutti incensurati.