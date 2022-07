Polizia di Adrano arresta 34enne per ricettazione

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, lo scorso 5 luglio, hanno arrestato un uomo di anni 34, in esecuzione di un ordine di espiazione pena, giacché condannato a scontare due anni in regime di detenzione domiciliare oltre al pagamento della pena pecuniaria di euro 600,00. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Catania, a seguito di condanna definitiva per il reato di ricettazione, rigettava il richiesto beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto l’uomo annoverava ulteriori precedenti per reati contro la persona, disponendo pertanto che l’uomo espiasse la pena in questione in detenzione domiciliare. I fatti per cui l’uomo è stato condannato scaturiscono da attività d’indagine svolta da personale del Commissariato, quando veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per essersi reso responsabile della ricettazione di un fucile, e del relativo munizionamento provento di furto oltre ad altro materiale.