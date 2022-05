Nascondeva un fucile e una pistola detenuti illegalmente: denunciato un 58enne

Un 58enne è stato denunciato dalla polizia del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano per detenzione illegale di arma e omessa ripetizione di denuncia di detenzione di armi.

Nello speicifico, lo scorso 16 maggio, a seguito di una perquisizione nei confronti dei componenti di un nucleo familiare residente ad Adrano e con diverse proprietà immobiliari, tra terreni, edifici e capannoni industriali, su cui la polizia sospettava fossero presenti delle armi da fuoco detenute illegalmente, sono state rinvenute una pistola semiautomatica in perfetto stato, non censita in alcuna banca dati o archivio e pertanto illegalmente detenuta e un fucile, appartenuto a un familiare defunto, arma della quale, dopo il decesso del precedente detentore, era stata omessa la prevista denuncia.

Non solo, oltre alle armi, nel corso di una perquisizione nell’abitazione di uno dei figli dell’indagato, è stata rinvenuta anche della marijuana in modica quantità, per cui detentore è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.