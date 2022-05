Due minorenni rubano un'auto e poi tentano la fuga: denunciati

Nella giornata di ieri due ragazzi di 17 anni sono stati denunciati dal personale del commissariato di pubblica sicurezza, diretto dal vice Questore Paolo Leone, per i reati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, a seguito di una segnalazione di un furto di un’autovettura nel comune di Adrano, gli operatori si sono messi alla ricerca del veicolo intercettandolo con a bordo i due minorenni, i quali una volta essersi accorti della presenza delle forze dell’ordine hanno iniziato una pericolosa fuga per le vie del paese incuranti dell’incolumità pubblica e sfrecciando per le vie del paese al fine di guadagnarsi la fuga. Ma gli operatori, seppur senza non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare i fuggitivi. Giunti in commissariat e perpetrando un atteggiamento poco collaborativo, i due giovani sono stati identificati con il contributo del personale della polizia Scientifica e una volta ultimati gli accertamenti di rito venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria.