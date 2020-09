Polizia amministrativa, il Questore chiude il locale "Sabor Latino" in piazza Carlo Alberto

Lo scorso 4 settembre, personale della squadra della polizia amministrativa della Questura di Catania e del commissariato Centrale ha effettuato l’ennesimo controllo presso l’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, in piazza Carlo Alberto 8, “Sabor Latino”. Il titolare è stato sanzionato per aver violato le disposizioni in tema di contenimento epidemiologico covid-19 e per gravi carenze igienico sanitarie. Durante il controllo sono state trovate, all’interno dell’esercizio commerciale, diverse persone straniere non regolari nel territorio nazionale e numerose persone con pregiudizi penali. Per tali motivi, nella giornata di ieri, il Questore di Catania ha disposto la sospensione dell’attività per giorni 30, visto che il titolare dell'esercizio era stato già destinatario lo scorso 16 giugno di un precedente provvedimento di sospensione dell’attività per giorni 10. L’adozione da parte del Questore, di questi provvedimenti cautelari, prevede che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di tumulti, gravi disordini, ritrovo abituale di persone pericolose oppure, se il comportamento costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.