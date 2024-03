Affidato ai servizi sociali, ma non si presenta: 51enne torna in carcere

I poliziotti del commissariato di Adrano, lo scorso 15 marzo, hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 51enne. L’uomo, che era stato condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti, aveva chiesto e ottenuto il beneficio della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Nonostante ciò, il condannato non ha ottemperato agli obblighi di legge previsti dalla misura, infatti non ha seguito il percorso riabilitativo previsto e non si è presentato agli operatori dei servizi sociali.

Per questo motivo, il Tribunale di sorveglianza ha revocato il beneficio, disponendo che l’uomo scontasse la pena presso un istituto detentivo. I poliziotti lo quindi hanno rintracciato dando esecuzione all’ordine di carcerazione. Dopo le formalità di rito è stato condotto nella casa circondariale di piazza Lanza.