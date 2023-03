Polizia, tenta di rubare una forma di formaggio: arrestato dopo una rocambolesca fuga

Nella serata di ieri la Polizia ha arrestato un uomo per evasione, furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti delle volanti sono intervenuti in un noto centro commerciale dove il personale del servizio di vigilanza aveva appena bloccato un ladro che stava tentando allontanarsi portando via una grossa forma di formaggio sgraffignata nel supermercato dello stesso centro commerciale.

Il topo da supermercato è stato condotto in una stanza del supermercato per l'identificazione e ha dichiarato di essere senza documenti. Poco dopo aver detto a voce agli agenti le sue generalità, l'uomo si è accasciato al suolo denunciando un improvviso malore. Accompagnato fuori dalla stanza, il ladro, dopo aver finto di accasciarsi al suolo una seconda volta se l'e data repentinamente a gambe lungo i corridoi del centro commerciale. Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a bloccarlo, prima che varcasse le porte di uscita. A questo punto il fuggitivo si è però scagliato contro i poliziotti, li ha minacciati di morte e solo dopo qualche minuto e con non poche difficoltà, gli agenti hanno bloccato definitivamente il taccheggiatore. Dagli accertamenti è emerso che il ladro che aveva deciso di fare la spesa gratis, avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. Durante la colluttazione due agenti hanno riportato lesioni. Per l'uomo sono scattati di nuovo gli arresti domiciliari.