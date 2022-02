A passeggio con il cane a San Cristoforo ma era agli arresti domiciliari

Passeggeva per San Cristoforo con il suo cane ma alla vista della polizia ha cercato di nascondere il volto e allontanarsi. Così gli agenti lo hanno fermato e hanno appurato che si trattava di un catanese pluripregiudicato di 41 anni, evaso dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto a novembre dello scorso anno.

Nella sua dimora i poliziotti hanno trovato all’interno di un comodino un candelotto illegale, privo di marchio CE, per la cui rimozione e mezza in sicurezza si è reso necessario l’intervento di personale specializzato del nucleo Artificieri. Alla luce di ciò l'uomo è stato arrestato per l’evasione e, su disposizione del pm di turno ricollocato presso la sua abitazione. Inoltre è stato denunciato per detenzione illegale di materiale esplodente.