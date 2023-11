Evade dai domiciliari, beccato dalla polizia su un'auto rubata in via Caronda

La polizia ha arrestato un 22enne pregiudicato, sottoposto alla detenzione domiciliare, per evasione. Nel corso della notte, agenti delle volanti, percorrendo piazza Trento, hanno notato due persone che, alla loro vista, sono scesi rapidamente dal veicolo su cui si trovavano, una Panda, abbandonandolo e allontanandosi velocemente. I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento dei due, riuscendo in pochi secondi a fermarne soltanto uno, che è stato subito riconosciuto in quanto pregiudicato già conosciuto ai due operatori ed attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Gli accertamenti svolti sull’auto hanno, poi, consentito di verificare che la vettura sulla quale i due si trovavano era stata rubata poco prima in via Caronda. Il 22enne è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato per ricettazione. Successivamente, è stato accompagnato nella sua abitazione, per rimanervi sottoposto al regime di detenzione domiciliare. L’auto è stata riconsegnata al proprietario.