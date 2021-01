Polizia arresta due rapinatori, per il colpo indossavano le divise dei carabinieri

Sono finiti in manette S.S, del 1979 e S.D, del 1977, per rapina aggravata. Ad arrestarli la polizia dopo un coordinamento sinergico tra la mobile messinese e quella acese: infatti i due si erano resi protagonisti, lo scorso 9 gennaio, di una rapina a un compro oro peloritano. Il colpo lo avevano fatto indossando divise dei carabinieri e poi erano fuggiti in direzione di Catania a bordo di un’autovettura rubata. Gli immediati accertamenti hanno così permesso di ritrovare l’auto rubata che avevano abbandonato e di individuare il veicolo utilizzato successivamente per allontanarsi : una Fiat 500X di colore bianco, di proprietà di un autonoleggio di Augusta, che è stata localizzata, grazie al sistema satellitare assicurativo installato sul veicolo.

Il tempestivo intervento delle pattuglie del commissariato di Acireale e della squadra mobile di Catania ha permesso di bloccare l’auto in questione con a bordo i due rapinatori. Così gli agenti hanno trovato anche le divise usate per il colpo e circa 1600, il bottino della rapina nonché alcuni oggetti riconducibili alla vittima. E’ inoltre emerso che le divise rinvenute erano state rubate all’Associazione Nazionale Carabinieri di Augusta lo scorso 4 gennaio. Nel domicilio dei due sono stati trovati oltre 2 chili di marijuana e 10 grammi di cocaina: adesso si trovana nel carcere Gazzi di Messina in attesa di convalida del gip.