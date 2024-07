Chiosco bar frequentato da pregiudicati: chiuso per sette giorni

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno eseguito, come disposto dal questore, il provvedimento di sospensione dell’attività di un chiosco di Biancavilla. I poliziotti hanno svolto numerosi controlli, constatando l’assidua presenza di clienti pregiudicati per reati di particolare allarme sociale come l’associazione di stampo mafioso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sulla base degli accertamenti svolti dal commissariato di Adrano è stata, così, disposta la temporanea sospensione dell’esercizio con la contestuale chiusura per 7 giorni, come previsto dalla legge che consente al questore la momentanea chiusura di un esercizio pubblico, abituale ritrovo di pregiudicati

"La disposizione normativa costituisce una garanzia per tutte le attività economiche che rispettano le regole ed esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza in questi luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità", si legge nella nota della questura.