La polizia tira le somme del 2023, Bellassai: "Dobbiamo sempre stare accanto ai cittadini"

Tempo di bilanci di fine anno per la polizia di Catania guidata dal Questore Giuseppe Bellassai, che questa mattina ha incontrato i giornalisti per il tradizionale scambio di auguri. Il 2023 ha visto la polizia etnea impegnata in prima linea nella prevenzione e repressione dei reati, nonché nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nelle attività di polizia amministrativa. "Dobbiamo essere sempre accanto ai cittadini - ha detto il Questore - Il nostro principale obiettivo è che ci sentano vicini e acquistino fiducia nei confronti delle forze dell'ordine"