Blitz della polizia in un condominio: furti di energia, droga e telecamere abusive

Un condominio a San Cristoforo e una sfilza di reati compiuti dai residenti. Con un blitz della polizia sono state denunciate diverse persone: 7 per furto aggravato di energia elettrica, mentre altre 3 per avere installato delle telecamere di sorveglianza che inquadravano il marciapiede e parte della strada, senza le previste autorizzazioni e le avevano posizionate in modo da non essere facilmente individuabili. Infine una persona del medesimo stabile è stato trovato con 2,5 grammi di marijuana che aveva tentato di occultare agli agenti gettandola nello scarico del lavandino del bagno, ma che è stata trovata grazie all'intervento dell'unità cinofila-