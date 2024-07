San Berillo, case a luci rosse e finti centri massaggi: la polizia ne chiude 8

Gli agenti della squadra mobile, sezione criminalità straniera e prostituzione, hanno effettuato un’intensa attività di controllo su strada, in diverse abitazioni, in esercizi commerciali e in un centro massaggi della città.

Dentro le case della prostituzione

Complessivamente, sono state identificate 75 persone, la maggior parte straniere e principalmente cinesi. Tra queste 16 persone sono risultate con precedenti penali. Sono state eseguite 8 perquisizioni in abitazioni del centro storico, utilizzate per la prostituzione. Nel corso delle perquisizioni, infatti, sono stati trovati diversi oggetti utilizzati per l’attività di meretricio. I poliziotti della mobile sono stati supportati da equipaggi del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale e della scientifica.

Controlli anche in strada

Su strada sono stati controllati 40 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per oltre 1200 euro per violazione al Codice della strada. Tre donne straniere, due di nazionalità cinese e una colombiana, sono state accompagnate nel’ufficio immigrazione della questura per l’identificazione e ulteriori accertamenti. Le tre donne sono risultate irregolari per cui nei loro confronti sono stati adottati altrettanti provvedimenti di espulsione. Su quanto emerso nel corso delle attività, verranno svolti ulteriori approfondimenti investigativi.