Abusivismo commerciale, la polizia chiude due officine al Borgo

Controlli della polizia e dei vigili urbani nei quartieri, Canalicchio, Barriera e Borgo. Nel corso dei servizi sono state controllate 135 persone, 59 veicoli, ed elevate diverse sanzioni per mancanza di copertura assicurativa e omessa revisione.

Durante il servizio la polizia, avvalendosi anche, della collaborazione del reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, ha effettuato una attività di monitoraggio delle vittime di reati di violenza di genere e controllato anche le persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Nel mirino degli agenti anche 6 centri scommesse con i relativi avventori, un’officina meccanica e una carrozzeria. Le officine, ubicate in via Enrico Ferri, sono risultate totalmente abusive e sprovviste di autorizzazioni. Le due attività sono state chiuse e sottoposte a sequestro. I titolari sono stati sanzionati per abusivismo commerciale con una pena pecuniaria pari a 43.386 euro. Controlli, infine, con l'ausilio di personale dell’Enel, anche a diverse attività commerciali per contrastare il fenomeno del furto di energia elettrica.