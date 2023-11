Controlli della polizia, denunciati due evasi dai domiciliari

La polizia ha intensificato le attività d’identificazione e controllo nei quartieri, in particolare nelle zone dei centri commerciali e nei rioni della città con più negozi e dove più frequentemente si commettono reati contro il patrimonio.

Nel corso delle ultime attività gli agenti hanno controllato 391 persone e 132 veicoli. A 10 guidatori sono state contestate violazioni di norme del codice della strada; 4 sono stati i veicoli sequestrati, 6 i fermi amministrativi per guida senza patente e 1 per guida senza casco.

Nel corso di un posto di controllo in piazza Trento è stata fermata un’autovettura il cui conducente, un pregiudicato 43enne catanese, è risultato essere sottoposto alla misura della semilibertà e, pertanto, con la patente di guida revocata. Gli agenti hanno proceduto a indagarlo per guida senza patente e a segnalarlo per la violazione delle prescrizioni della misura alternativa.

Nel week end sono stati inoltre controllati 13 esercizi pubblici tra cui pub, bar e sale scommesse, al cui interno sono stati identificati 123 avventori, tra i quali 33 pregiudicati. Infine, durante uno di questi controlli gli agenti, tra i numerosi avventori identificati, all’interno di un centro scommesse in zona San Cristoforo, hanno accertato la presenza di un uomo che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Dopo gli adempimenti di rito lo stesso è stato denunciato per il reato di evasione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.