Sorpreso alla guida di un'auto senza assicurazione, offende gli agenti e "si procura" un malanno

Nei giorni scorsi, personale del commissariato Nesima ha effettuato dei controlli. In particolare, un pluripregiudicato è stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale. L’uomo, è stato fermato alla guida di un'auto non revisionata e non coperta da assicurazione.

Al fine di evitare le contestazioni previste dal codice della strada, dapprima ha offeso gli agenti e, successivamente, seppure affetto da diabete ha bevuto 2 succhi di frutta in modo da far salire la glicemia e, a seguire, richiedere l’intervento dell’ambulanza per farsi accompagnare in ospedale. Pertanto, l’uomo è stato indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, una volta dimesso dall’ospedale, gli sono state contestate svariate sanzioni amministrative e sequestrato il veicolo.

Nel corso delle attività di polizia e, su disposizione del Questore, sono stati anche applicati 4 avvisi orali a pregiudicati ritenuti socialmente pericolosi, controllati anche dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, notificati due ammonimenti e irrogate svariate sanzioni e, in una circostanza, è stata ritirata la patente ad un conducente in quanto, in viale Mario Rapisardi, effettuava sorpasso di veicoli in coda al semaforo occupando la carreggiata opposta al senso di marcia creando, in tal modo, problemi alla circolazione stradale.