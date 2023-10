San Berillo vecchio, chiuse tre case abbandonate e multe a tre negozi di telefonia non autorizzati

Non si fermano i servizi di controllo della polizia a San Berillo vecchio. Nella giornata di ieri agenti delle volanti hanno eseguito una continua attività di pattugliamento del rione per prevenire reati. In mattinata sono stati eseguiti, insieme alla polizia municipale, diversi controlli ad attività commerciali di assistenza informatica e telefonia, tra via Di Prima e Corso Sicilia, gestiti da cittadini extracomunitari.

Nel corso di tali controlli è risultato che due di queste attività, nonostante fossero aperte al pubblico e pienamente operative, non avevano mai presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al comune, che non aveva quindi contezza della loro esistenza. Per tale motivo a carico dei titolari sono state elevate sanzioni amministrative ammontanti a circa 6 mila euro. Nel pomeriggio, invece, è stato organizzato un servizio finalizzato a rafforzare gli standard di sicurezza. Unità cinofile della questura e agenti delle volanti, poliziotti della squadra a cavallo e pattuglie della polizia locale hanno costituito una cornice di sicurezza esterna al lavoro di addetti al settore manutenzione del Comune di Catania.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia locale ha interdetto al traffico di qualsiasi mezzo la via delle Finanze, da via Di Prima a via San Giuliano, mentre la polizia di Stato ha effettuato un pattugliamento dinamico di tutte le vie interne al quartiere. Le unità cinofile, inoltre, sono servite a verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti occultate in anfratti murari, tipica modalità di spaccio registrata in questa ed in altre zone della città.

Grazie al lavoro di muratura e saldatura di personale del Comune, sono stati chiusi e resi inaccessibili tre immobili che erani diventati fonte di pericolo per l’incolumità di senza fissa dimora che vi pernottavano e pericolosi anche per l’igiene e la salubrità pubblica a causa delle pessime condizioni interne, caratterizzate il più delle volte da cumuli di rifiuti.