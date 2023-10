Controlli della polizia in via del Rotolo, nel mirino giostrai e paninari: numerose sanzioni

Sempre più incessante l'attività della polizia per assicurare i livelli di sicurezza e legalità nei quartieri cittadini. I poliziotti del commissariato Borgo Ognina, avvalendosi della collaborazione di pattuglie della polizia locale, hanno effettuato una mirata e capillare attività di presidio e controllo nella zona del lungomare di Catania, compresa tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia, con particolare riguardo all’area di via Del Rotolo e piazza Nettuno.

Nel corso dei servizi sono state controllate ben 100 persone e 44 veicoli. Elevate diverse sanzioni per violazioni di norme del codice della strada. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli privi di copertura assicurativa e a fermo amministrativo un motociclo il cui conducente era privo di casco.

In via del Rotolo, in particolare, sono stati controllati tutti i camion attrezzati per la vendita di panini, a quattro dei quali sono state applicate sanzioni, e sequestrati tavoli e sedie che occupavano abusivamente il suolo pubblico.

Controllate, inoltre, le licenze ai titolari di 14 giostre presenti tra piazza Nettuno e via Del Rotolo. Nel corso dell' attività è stato inoltre sanzionato un parcheggiatore abusivo, sorpreso ad esercitare l’attività di guardia macchine in piazza Tricolore. Infine, sono stati controllati 10 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.