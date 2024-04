A bordo dell'auto a noleggio senza documenti, pregiudicato denunciato

Gli agenti del commissariato "San Cristoforo" hanno effettuato, durante un servizio di pattuglia, il controllo, nei pressi di via Acquicella, di un’autovettura e del suo conducente. Durante le operazioni di identificazione, l’uomo ha dichiarato a uno degli agenti che l'auto sulla quale viaggiava era stata noleggiata, di essere l'intestatario del contratto stipulato con l'agenzia di noleggio, ma di essere sprovvisto di documenti di identità.

Le dichiarazioni hanno destato il sospetto di un poliziotto che ha riconosciuto il fermato, noto per i suoi precedenti penali e, tra l’altro, scarcerato già da qualche giorno dalla detenzione domiciliare, per fine pena, applicata per reati in materia di stupefacenti. Per il 35enne, dunque, è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria per aver fornito false generalità. Sono state inoltre elevate diverse contravvenzioni per violazione delle norme del codice della strada tra le quali per guida senza patente.