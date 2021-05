Polizia ferroviaria salva una donna in evidente stato confusionale

Due denunciati, 2.479 persone controllate, 25 veicoli ispezionati, 25 treni presenziati e 333 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana dalla polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. A Catania, gli agenti della Polfer hanno salvato una donna in evidente stato confusionale che, con pericolo per sé e per gli automobilisti, si era posta al centro della sede stradale nei pressi della trafficata rotatoria dinanzi alla stazione. Gli operatori, dopo averla messa in sicurezza, nonostante le resistenze della donna, l’hanno affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.