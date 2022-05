/ Via Etnea

Furti seriali in boutique di via Etnea: due denunce

I poliziotti hanno denunciato un uomo e una donna. I due erano soliti aggirarsi nelle boutique di via Etnea, dove nel corso di mesi, hanno messo a segno numerosi colpi, rubando capi d’abbigliamento per un valore stimato in diverse migliaia di euro