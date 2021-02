Pregiudicato spacca il finestrino di un'auto, beccato dalla polizia

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato il pluripregiudicato trentaduenne D. D.. Il malvivente, nel primo pomeriggio dello scorso 28 gennaio, ha perpetrato un furto su un’auto in sosta in via Colle del Pino, infrangendo il finestrino ed asportando alcuni oggetti custoditi all’interno del veicolo.

In seguito alla denuncia di furto sono scattate le indagini che, in brevissimo tempo, hanno permesso di individuare ed assicurare alla giustizia l’autore del reato.