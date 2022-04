Furto con scasso in negozio di abbigliamento intimo, arrestato 32enne

La notte scorsa personale delle Volanti ha arrestato un uomo, indiziato del reato di furto aggravato in concorso. Nello specifico intorno alle 2 del mattino, la sala operativa ha inviato una volante presso un negozio del centro, dove era stato segnalato un furto in atto ad opera di due individui.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi, disfacendosi di un grosso sacco nero in plastica. ll fuggitivo, un trentaduenne catanese con precedenti di polizia per furto, è stato, però, fermato dopo un breve inseguimento per le vie cittadine. Nelle concitate fasi della cattura, gli agenti hanno individuato anche il complice che, approfittando della confusione, è riuscito ad allontanarsi dal luogo del furto e a far perdere le proprie tracce. La successiva perquisizione ha permesso alla polizia di rinvenire addosso al fermato alcuni oggetti atti allo scasso, mentre all’interno del sacco nero, recuperato poco dopo, sono stati ritrovate diverse confezioni di indumenti di intimo, per un valore di circa 450 euro.

L’attività d’indagine ha permesso di appurare che i due uomini, dopo aver infranto la vetrina di un negozio di abbigliamento intimo, si erano introdotti all’interno per asportare la merce. Dopo la denuncia formalizzata dalla vittima, alla quale è stata restituita la merce, l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre è caccia al complice che è riuscito a fuggire.