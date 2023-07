Migranti, Siulp Catania: "Hot spot di via Forcile inadatto all'accoglienza"

"Nonostante negli ultimi mesi si siano succedute le visite istituzionali alla Città Metropolitana di Catania, siano state esse a scopo elettorale o per qualsiasi altra ragione, nessuno si è preoccupato delle condizioni lavorative delle forze dell'drdine in via Forcile, che allo stato attuale versa in condizioni tali da non poter ospitare delle persone, siano essi migranti o addetti alla vigilanza o agli operatori di Polizia Giudiziaria".

Lo afferma in una nota segretario generale provinciale di Catania del Siulp Giuseppe Scaccianoce. "L'hot spot per migranti creato a Catania nell'ex hub vaccinale di via Forcile - afferma il sindacato - si è evoluto da struttura d'appoggio nelle procedure di identificazione e di foto segnalamento dei migranti sbarcati a Catania a vero e proprio hot spot con sostanziale e quotidiana presenza media di circa 400 extracomunitari. Questo processo di evoluzione naturale della struttura tuttavia non ha registrato altrettanta armonica e progressiva trasformazione in termini di sicurezza e salubrità dell'area e dell'edificio".

"È necessario a parer nostro - conclude il sindacato - che ci sia un intervento risolutivo presso il dipartimento della pubblica sicurezza affinché sia dato seguito all'aggregazione di personale da altre sedi per le necessità che l'hot spot richiede nell'assolvimento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica quotidiani, nonché l'assegnazione di personale attrezzato e addestrato per l'organizzazione dei servizi a sostengo del personale della territoriale che, in caso di necessità, non sarebbe in condizioni di contrastare le emergenze di ordine e sicurezza pubblica".