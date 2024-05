Sensibilizzazione alla legalità, iniziativa della polizia ad Aci Catena

“Esserci sempre” insieme alla gente, la campagna di sensibilizzazione alla legalità della Polizia ha fatto tappa ad Aci Catena. L’evento è stato organizzato dal commissariato di Acireale, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e si è tenuto nel parco "Lanza e Filangieri", nella frazione San Nicolò, con la partecipazione del personale operativo e della polizia scientifica, del reparto a cavallo e dei motociclisti della sezione di polizia stradale.

I poliziotti del commissariato di Acireale sono scesi in strada per incontrare direttamente le persone per far conoscere le attività che vengono attuate per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illegalità ma anche per affermare la vicinanza delle Istituzioni alla gente e proporre utili consigli sui temi della sicurezza per difendersi da truffatori e malintenzionati.

La funzionaria responsabile del settore del commissariato acese ha illustrato i reati da “codice rosso” e i rimedi che la normativa prevede a tutela delle vittime della violenza domestica e di genere. Gli agenti della polizia scientifica hanno presentato le attività che, di solito, vengono svolte, a cominciare dalla rilevazione delle impronte digitali, come pure le procedure per il foto - segnalamento. A catturare l’attenzione dei tanti bambini presenti sono stati i cavalli in dotazione ai poliziotti che hanno raccontato diversi aneddoti legati ai loro servizi di controllo.