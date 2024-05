Gli studenti della "Diaz-Manzoni" a scuola di legalità con la polizia

Far crescere nei ragazzi la consapevolezza della legalità, del rispetto del bene comune, dell’impegno civico. Questi sono gli obiettivi che stanno alla base dell’educazione alla legalità e che spesso passano attraverso gli incontri con la Polizia di Stato come quello che nella mattinata di oggi ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto “Diaz-Manzoni” di Catania.

Calorosa l’accoglienza che docenti e dirigente scolastico hanno riservato a tutti i poliziotti. Interessante e coinvolgente il colloquio, che ha introdotto il tema della giornata, tra i ragazzi e il dirigente della squadra volanti della questura. Non è stato un semplice incontro sul tema della legalità ma una giornata interamente dedicata ai ragazzi per i quali la polizia ha allestito, nello spazio esterno alla scuola, un vero e proprio “villaggio della legalità” attraverso alcuni punti espositivi e di interesse: dallo stand del nucleo artificieri a quello della scientifica, dalla squadra a cavallo ai cinofili.

Moltissime le domande che i ragazzi hanno rivolto agli agenti della polizia Scientifica che hanno illustrato, anche praticamente, attraverso interessanti dimostrazioni, alcune delle tecniche di investigazione usate per risolvere i casi di polizia giudiziaria. Anche gli artificieri hanno saputo catturare l’interesse degli studenti con le sofisticate strumentazioni e il robottino anti sabotaggio utilizzato, anche di recente, per interventi volti a disinnescare eventuali ordigni.

Presenti anche i poliziotti delle volanti che hanno mostrato ai ragazzi le auto e le attrezzature che quotidianamente utilizzano per il servizio di controllo del territorio. Particolarmente atteso, per certi versi emozionante, l’incontro con gli uomini della squadra a cavallo della questura. La diffidenza iniziale ad avvicinarsi, di alcuni studenti, è subito scomparsa grazie alle parole e all’incoraggiamento dei poliziotti, in grado di coinvolgere i ragazzi attraverso numerosi racconti e aneddoti. Momento tanto atteso quanto elettrizzante quello dell’incontro con i poliziotti della squadra cinofili. Gli agenti hanno presentato agli studenti Ultimo, cane poliziotto con un fiuto incredibile per la ricerca di esplosivo. L’attenzione dei ragazzi è stata catturata dalle simulazioni di ricerca, perfettamente riuscite, che Ultimo ha saputo mostrare in un connubio perfetto con il suo conduttore.