Pluripregiudicato evade dai domiciliari: finge un malore e va al pronto soccorso, arrestato

Nella giornata gli agenti del commissariato di Librino hanno arrestato G. F. di 32 anni, pluripregiudicato, per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, che appartiene ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, al momento del controllo era fuori casa, quindi i poliziotti si sono dati alle ricerche vigilando l'abitazione. Dopo oltre 1 ora di attesa, l'uomo si era recato presso il locale pronto soccorso al fine di giustificare l'evasione. Così i poliziotti sono andati in ospedale e pure i medici hanno confermato che il "paziente" era in ottima salute e lo hanno arrestato.

Il controllo di polizia è stato esteso alla sua abitazione e, a seguito di mirati accertamenti, i conviventi G. R. di 49 anni, che percepisce il citato sussidio statale, e C. C. di anni 24 sono stati indagati in stato di libertà per il reato di invasione di terreni o edifici e abuso edilizio. Nello specifico hanno realizzato sul suolo pubblico e senza alcuna autorizzazione, un manufatto abusivo in cemento utilizzato come deposito.