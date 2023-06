Precari della polizia locale, la Cisl Fp scrive a Piantedosi: "Prorogare i contratti in scadenza"

Quarantasei agenti di polizia locale di Catania assunti fino a agosto 2023 rischiano di non poter proseguire il loro lavoro a causa dell'assenza di finanziamenti. E' quanto segnala la Cisl Fp Catania in una lettera inviata al ministro degli Interni Matteo Piantedosi, chiedendo un intervento per consentire il proseguimento dei rapporti di lavoro. "Il corpo della polizia locale di Catania - si legge nella lettera - a partire da settembre scenderà a 225 unità di personale con età media di 61 anni". L'appello di Cisl Fp riassume la vicenda che si trascina da tempo. "Il personale della polizia locale - si legge - viene assunto a tempo determinato dal Comune di Catania nel mese di dicembre dell'anno 2020, grazie a un trasferimento di risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Interno, relative al Fondo per il potenziamento delle iniziative di Sicurezza Urbana da parte dei Comuni".

I contratti a termine dei 46 agenti scadranno il prossimo 31 agosto."Il Corpo della Polizia Locale di Catania - si legge nella lettera indirizzata al ministro Piantedosi - a partire da settembre sarà composto da 225 unità di personale con età media di 61 anni". Un calo che farebbe perdere il patrimonio di professionalità acquisito dai poliziotti assunti a tempo determinato. "Il controllo di un territorio ad alto rischio criminalità come quello di Catania è già reso difficoltoso dalla grave carenza di personale di Polizia Locale. Dunque al fine di non vanificare la professionalità acquisita nel tempo dal personale già assunto a tempo determinato è auspicabile la prosecuzione dei rapporti di lavoro, reperendo tutte le risorse finanziarie necessarie". L'appello di Cisl Fp Catania al ministro Piantedosi è dunque indirizzato a "promuovere per il futuro ogni iniziativa utile a sostegno del personale della polizia locale del comune di Catania al fine di favorire la sicurezza urbana che incide, in misura sempre maggiore, sulla vivibilità delle nostre città".