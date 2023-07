Polizia locale, in attesa del rinnovo dei precari Cisl Fp incontra l'assessore Porto

Piena disponibilità ad affrontare in maniera concreta la scadenza imminente dei dipendenti a tempo determinato e gli altri problemi che riguardano la polizia locale: è quanto ha garantito l'assessore del Comune di Catania Alessandro Porto, con delega alla polizia municipale, in un incontro avvenuto oggi con il segretario generale Cisl FP Catania Danilo Sottile e il dirigente sindacale Cisl FP Giuseppe Mauti. Nel corso dell'incontro, avvenuto nella sede del comando della Polizia Municipale, la delegazione Cisl FP ha ribadito la propria determinazione a risolvere la questione dei fondi per i 46 dipendenti della polizia locale assunti a tempo determinato, il cui contratto è in scadenza il prossimo agosto. "Come già sottolineato in un nostro precedente comunicato, in cui abbiamo fatto appello al ministro dell'interno Piantedosi - dice Danilo Sottile - la fine del rapporto di lavoro per questi 46 lavoratori significherebbe la diminuzione delle forze di polizia, con un grave danno sia dal punto di vista della sicurezza cittadina che da quello occupazionale". Il colloquio con l'assessore Porto ha affrontato questa e altre questioni che riguardano la polizia locale. L'assessore si è reso disponibile a fare tutto il possibile affinché il settore strategico della sicurezza cittadina possa trovare soluzione, offrendo al tempo stesso garanzie di sicurezza e decoro ai cittadini e di stabilità lavorativa agli agenti. In queste ore il sindaco Enrico Trantino si trova a Roma per affrontare diversi temi che riguardano la città di Catania. Tra questi quello della scadenza dei contratti per la polizia locale, e del reperimento dei fondi per proseguire i rapporti di lavoro.