Polizia Locale, sanzioni e verbali per mancato uso del casco e guida senza assicurazione

Anche nelle prime due settimane di marzo, il reparto viabilità della polizia municipale ha proseguito a effettuare controlli di polizia stradale sui conducenti di autoveicoli e motoveicoli nel centro storico, con particolare attenzione all’uso del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote e alla copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Ben 253 verbali di violazione del Codice della strada, 32 fermi amministrativi, 29 sequestri amministrativi e 5 con confisca del mezzo. Queste le principali violazioni contestate: 79 verbali ai danni di conducenti di ciclomotori per guida senza casco, ai quali seguirà il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni; 52 verbali per assenza di copertura assicurativa, con conseguente sequestro del veicolo; 51 verbali per mancanza di revisione; 20 verbali per il mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida; 17 verbali per violazione dell’obbligo di arrestare la marcia per sottoporsi ai controlli; 20 verbali per guida senza patente, con relativo fermo del veicolo per 3 mesi; 3 verbali per mancato rinnovo della patente di guida; 3 verbali per circolazione di ciclomotore con targa irregolare; 3 verbali per rifiuto di trasportare e custodire veicoli sottoposti a sequestro e a fermo amministrativo e altrettanti per divieto di sosta.