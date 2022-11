Monte Po: gestore di un chiosco indagato, vendeva super alcolici senza autorizzazione

Nel corso delle attività di controllo sul territorio, gli agenti della Polizia del commissariato di Nesima hanno indagato il titolare di un chiosco bar per una serie di infrazioni: mancanza della tabella dei giochi proibiti, criticità in materia di salubrità e criticità sui luoghi di lavoro. Al gestore del chiosco sono state elevate anche sanzioni amministrative per oltre 6 mila euro per vendita non autorizzata di bevande alcoliche e superalcoliche e per l’installazione abusiva di sala pubblica da gioco. Nel chiosco sorpreso anche un minore a lavoro senza alcun contratto. Nello stesso quartiere e nel rione limitrofo di San Giorgio, sono stati scoperti numerosi allacci irregolari alla rete elettrica e a quella idrica. Denunciati gli abusivi.