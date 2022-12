I doni del "Moto club polizia di Stato" per i bambini ricoverati al San Marco

Si è svolta ieri mattina la visita del "Moto club polizia di Stato" di Catania presso il reparto di Pediatria dell'ospedale San Marco Catania. "E' stato un momento di forti emozioni nel vedere i visi ed i sorrisi che solo la schiettezza di un bimbo che riceve un dono può regalare. Ringraziamo - dichiarano gli organizzatori - il Signor Questore di Catania per aver autorizzato l'evento; il Signor Dirigente dell'Ufficio Generale e Soccorso pubblico della Questura di Catania per aver messo a disposizione le pattuglie motomontate; la Dottoressa Anna Rita Mattaliano Direttore P.O. San Marco; il Dottor Raffaele Falsaperla Direttore del Reparto Pediatrico nonchè del P.S. pediatrico San Marco Catania; la Dottoressa Concetta Sciuto e TUTTO lo staff medico che ci ha accolto. Inoltre un doveroso ringraziamento va alla famiglia Sapuppo, titolari del negozio di giocattoli "La Tartaruga" per l'integrazione dei giocattoli; gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Mascali (Plesso Piazza Dante Mascali) per la donazione di materiale didattico per la Pediatria; l'azienda Softcar di Catania per la presenza e la donazione di materiale didattico per la Pediatria".