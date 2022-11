Polizia municipale, controlli straordinari nelle aree della movida e di diverse attività commerciali

Servizi di controllo del territorio, e in particolare nelle principali aree della movida della città di Catania da parte della polizia municipale. L'obiettivo di queste operazioni di monitoraggio è quello di garantire la viabilità dei luoghi, la sicurezza e tranquillità dei cittadini, il rispetto delle regole. piazza Bellini e tutta l'area del Teatro Massimo sono stati al centro, lo scorso fine settimana, di servizi straordinari effettuati dal reparto viabilità su disposizione del comandante, Stefano Sorbino.

I posti di controllo, attivati da due pattuglie il venerdì, il sabato e la domenica in orario serale, hanno determinato la redazione di 30 verbali di violazione del Codice della strada per sosta irregolare e accesso non autorizzato in area pedonale o zona a traffico limitato. Durante il servizio sono state chiuse con transenne le vie di accesso all’intera area e sono stati controllati e sanzionati quanti, nonostante le chiusure, transitavano nella zona. Nella serata del venerdì inoltre, un intervento in un locale in via Di Sangiuliano per musica ad alto volume ha prodotto specifiche sanzioni nei confronti del titolare che, con un successivo provvedimento del Questore, è stato sottoposto alla chiusura del locale per 5 giorni.

Sabato sera, in collaborazione con la polizia di Stato, sono stati svolti numerosi controlli sulla regolarità amministrativa delle autorizzazioni di varie attività commerciali nella zona di via Di Sangiuliano.

Nell'ambito dell’attività relativa al commercio itinerante, sabato mattina al mercato delle pulci di S. Giuseppe La Rena il Reparto di polizia commerciale ha effettuato un sequestro, a carico di ignoti che sono fuggiti, di un’ingente quantità di merce composta da giocattoli, accessori e suppellettili.