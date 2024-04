Sosta selvaggia e abusivismo, controlli a tappeto della polizia municipale

La polizia municipale ha eseguito dei controlli alla Pescheria e nelle zone di viale Mario Rapisardi e piazza dei Martiri. Nell’area aperta intorno al mercato del pesce: piazza Borsellino, via Plebiscito, via Cristoforo Colombo, via Lavandaie, via Pardo, via Mulino Santa Lucia e via Dusmet, sono stati elevati 150 verbali di violazione al codice della strada, soprattutto per soste in doppia fila, sui marciapiedi, passaggi pedonali e aree di intersezione. Comminati anche 3 verbali amministrativi per occupazione di suolo pubblico e mancanza di autorizzazioni alla vendita ai danni di 2 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli in via Pardo, ai quali sono stati sequestrati in vendita devoluti poi in beneficenza alla Caritas.

I controlli al viale Mario Rapisardi

I controlli nell’area del Viale Mario Rapisardi hanno riguardato anche piazza Santa Maria di Gesù, via Cifali e via Franchetti e hanno portato alla redazione di 155 verbali per inosservanza del codice della strada. Tre i venditori ambulanti multati, lungo il viale Mario Rapisardi, perché sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita. Anche in questo caso la merce in vendita è stata sequestrata e donata in beneficenza.

Abusivi anche in piazza dei Martiri

Due pattuglie annonarie hanno operato in piazza dei Martiri al fine di contrastare il commercio ambulante abusivo che intralcia la viabilità della piazza e limita la fruizione delle aree di sosta. L’operazione ha portato alla verbalizzazione di 4 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli e di piante, anch’essi sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all'occupazione di suolo pubblico, con la redazione di 12 verbali amministrativi – per un importo complessivo di oltre 14.000 euro e 4 sequestri di merce immediatamente devoluta in beneficenza.