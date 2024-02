Controlli della polizia municipale in viale Rapisardi, fioccano le sanzioni

La polizia municipale, impiegando cinque pattuglie dei reparti viabilità e polizia commerciale, ha svolto lungo tutto il viale Mario Rapisardi una vasta operazione volta alla repressione dei comportamenti contrari al codice della strada e alle normative commerciali su aree pubbliche. A darne notizia il comune con una nota.

In dettaglio, tre pattuglie della viabilità hanno elevato 85 verbali per soste su marciapiedi, passaggi pedonali e aree di intersezione, per un importo superiore a 7 mila euro. Le due pattuglie di polizia commerciale impiegate hanno elevato undici verbali di accertamento di violazione amministrativa, per un importo di oltre 11mila euro, ai danni di quattro venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all'occupazione di suolo pubblico. I prodotti sono stati posti sotto sequestro e immediatamente devoluti in beneficenza alla mensa della Caritas.