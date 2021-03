Polizia municipale, sequestri e multe a raffica in piazza Risorgimento

I controlli, effettuati su oltre 90 veicoli, hanno portato alla redazione di 77 verbali, 19 sequestri di veicoli per scopertura assicurativa e 26 fermi amministrativi di motoveicoli per guida senza casco

Oltre a quelli ordinari, proseguono i servizi straordinari di controllo della viabilità e del traffico veicolare da parte della polizia municipale al comando di Stefano Sorbino, con posti di accertamento predisposti nei quartieri centrali e periferici della città, in esecuzione delle direttive del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore Alessandro Porto. Negli ultimi due giorni, al fine di verificare il rispetto delle norme del Codice della strada e delle disposizioni per il contenimento della pandemia, ispettori e agenti del reparto viabilità hanno svolto servizi di controllo in Piazza Bovio e in Piazza Risorgimento, impiegando quattro pattuglie e due motociclisti. I controlli, effettuati su oltre 90 veicoli, hanno portato alla redazione di 77 verbali al Codice della strada, 19 sequestri di veicoli per scopertura assicurativa e 26 fermi amministrativi di motoveicoli per guida senza casco.

Inoltre, con l’ausilio del personale del reparto polizia commerciale, è stato denunciato un motociclista – fermato in Piazza Risorgimento perché privo di casco – in quanto resosi responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Condotto nei locali del comando di Piazza Spedini, il giovane motociclista, dopo le operazioni di rito, è stato denunciato.

Inoltre, il reparto viabilità della polizia municipale, in riscontro alle numerose segnalazioni pervenute al comando, ha svolto un servizio di repressione della sosta selvaggia in Via Santa Sofia – con particolare attenzione alle aree limitrofe all’ingresso del pronto soccorso e del reparto Cardiologia del Policlinico – elevando 32 verbali di divieto di sosta e prevenendo ulteriori violazioni in zone dove vige anche il divieto di fermata.