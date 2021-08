Polizia, operazione congiunta "Safe holiday": intensificati i controlli nelle strade

Al via l’operazione congiunta denominata “Safe Holiday”, programmata dal 27 al 29 agosto da Roadpol –European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al piano d’Azione Europeo 2021-2030

Al via l’operazione congiunta denominata “Safe Holiday”, programmata dal 27 al 29 agosto da Roadpol –European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al piano d’Azione Europeo 2021-2030 e, contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti, che poi determinano le azioni più pericolose per la sicurezza stradale. La sicurezza stradale è infatti uno dei maggiori problemi che i Paesi europei devono affrontare, sia per le dirette implicazioni sulla salute dei cittadini, sia anche per le ingenti spese che lo Stato deve affrontare per le cure mediche, chirurgiche e riabilitative derivanti. Obiettivo è ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, dimostrando che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e feriti gravi sulle strade europee.

Lo scopo della campagna “Safe Holiday” è di intensificare i controlli relativi alle condizione dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo nonché all’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per minori, affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea e non solo stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei ed un obiettivo comune. In tale ambito, la polizia stradale di Catania, ha predisposto, in particolare sulle arterie autostradali e di grande comunicazione della provincia, in particolare nelle fasce orarie 7/13 e 13/19, mirati controlli volti alla verifica del rispetto delle norme previste dal codice della stradale.